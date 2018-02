PSG : Hervé Mathoux détruit furieusement les attaques contre le PSG !

Dans : PSG, Ligue des Champions, Coupe d'Europe.

Malgré un bon match à Bernabeu, le Paris SG s'est incliné mercredi soir face au Real Madrid, déclenchant une vague de critiques contre le club de la capitale et encore plus contre Unai Emery. Pour Hervé Mathoux, tout cela est grotesque, et le journaliste de Canal+ est monté au créneau pour remettre les pendules à l'heure, donnant sa version des faits et expliquant pourquoi tout ce qui se disait après cette déconvenue était abusif.

Sur le site Betstars, Hervé Mathoux a été très cash et direct. « Il a y vraiment quelque chose qui m'agace dans les analyses du Paris Saint-Germain après la défaite à Madrid. C'est d'entendre en boucle c'est l'expérience qui a fait la différence, le Real c'est quand même le Real. Pour moi c'est de la non-analyse et ça ne veut absolument rien dire. Il n'a pas d'expérience Neymar ? Il n'y a pas d'expérience Dani Alves ? En fait ce genre de chose permet zapper le contenu du match de se contenter seulement d'un Real c'est quand même le Real. Ce qui est agaçant aussi ce sont les analyses à posteriori. Par exemple les choix d’Emery. Il a fait des choix forts : se priver de son capitaine pour faire jouer Kimpembe à la place c'est culotté. Vous vous souvenez de cette occasion sur un corner alors que le score était de 1-1. Tu as une reprise de Kimpembe et tu as un Sergio Ramos qui fait un sauvetage miraculeux. Si Ramos ne fait pas ce sauvetage de fou, le PSG mène 1-2 à un quart d'heure de la fin avec ce but de Kimpembe et là on dit qu’Emery est absolument un génie. Hélas pour Emery, Ramos était là et quelques minutes plus tard le ballon ricoche sur le genou de Ronaldo qui avait tout raté jusqu'à présent. Là, les analyses sont complètement bousculées, Emery a fait n'importe quoi et CR7 est 10 fois plus fort que Neymar, a confié le présentateur du Canal Football Club, qui tient tout de même à pointer quelques erreurs commises par Unai Emery durant cette rencontre face au Real Madrid. Soyons clairs, Emery n'a pas tout réussi dans ce match, son coaching pendant la rencontre est contestable et Lo Celso n'a pas été une réussite. Mais le problème n'est-il pas le fait que le PSG veut gagner la Ligue des Champions sans un très grand gardien, sans un latéral gauche très fort et avec dans son effectif seulement deux sentinelles l'une qui revient de blessure Thiago Motta et l'autre qui n'a pas joué depuis des mois acheté au dernier moment Lass Diarra ? Je pense que les échecs répétés du PSG sont plus structuraux, plus généraux et vouloir les faire endosser uniquement par Emery ou encore mieux par l'arbitre ça me parait une paresse intellectuelle qui ne fait pas beaucoup avancer. » Il y a quelques oreilles qui doivent siffler, y compris dans les couloirs de Canal+.