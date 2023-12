PSG ‍: Hernandez n’est pas pressé de croiser la Real Sociedad

Dans : PSG.

Par Eric Bethsy

A la mi-saison, Lucas Hernandez dresse un bilan positif pour le Paris Saint-Germain. Le défenseur polyvalent aurait simplement aimé décrocher la première place du groupe en Ligue des Champions histoire d’éviter la Real Sociedad, un adversaire que le Français redoute.

Champion d’automne avec cinq points d’avance sur Nice, son premier poursuivant, et qualifié pour les huitièmes de finale de la Ligue des Champions, le Paris Saint-Germain peut être satisfait de sa première partie de saison. Après la victoire face à Metz (3-1) mercredi, Lucas Hernandez a en effet dressé un bilan positif. « Après tous les changements que le club a faits, tous les recrutements (11 nouveaux joueurs l'été dernier, ndlr), objectif atteint, c'est ce qu'on voulait », s’est réjoui le Français interrogé par Le Figaro.

Le regret de Lucas Hernandez

Finalement, le seul gros regret concerne cette première place du groupe manquée en Ligue des Champions. « C'était jouable, a estimé Lucas Hernandez. Après, on n'a pas eu un groupe facile, on le savait depuis le début. Mais c'était un objectif de nous qualifier. Maintenant, on connaît l'équipe qui nous attendra en février. A nous de nous améliorer chaque jour, chaque match, pour être aussi prêts que possible à ce moment-là. »

En attendant d’affronter la Real Sociedad, le défenseur central ou latéral gauche préfère profiter des vacances avant de se projeter sur d’autres rendez-vous. « La Ligue des Champions ? C'est dans la tête, mais il y a beaucoup de matchs avant les huitièmes de février, a-t-il rappelé. A nous de bien nous reposer mentalement et physiquement, bien récupérer pour attaquer les matchs dès janvier. Il y aura pas mal de matchs, d'enchaînement, à nous d'être prêts et d'essayer d'arriver le mieux possible dans ce mois de février décisif. »

Lucas Hernandez en zone mixte hier



« J’ai tout vu avec Kylian, c’est un phénomène. Je suis content de fêter son anniversaire ce soir (hier) avec lui, avec ce cadeau de pouvoir jouer avec son frère ici au Parc des Princes. Je pense que c’est un jour parfait pour lui. » pic.twitter.com/qDlS0ZqnjY — Paris_SGINFOS (@Paris_SGINFOS) December 21, 2023

Attentif à la préparation des Parisiens, Lucas Hernandez ne sous-estime pas la Real Sociedad. Au contraire, l’ancien joueur de l’Atlético Madrid la considère comme un cador de son championnat. « C'est une bonne équipe, je la connais bien. Mais ce sont les huitièmes de finale de Ligue des Champions. Ça aurait été le Real Madrid, Barcelone, ce sont toutes de très bonnes équipes, a prévenu l’international tricolore. A nous d'être très concentrés. D'ici là, il y a du temps, beaucoup de matchs, et de matchs très importants. » A commencer par le Trophée des Champions contre Toulouse le 3 janvier.