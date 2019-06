PSG : Henrique et Messi, ils poussent Neymar vers la sortie

Dans : PSG, Mercato, Ligue 1.

Neymar veut quitter le Paris Saint-Germain. Depuis plus de deux semaines, la presse française ou espagnole ne parle plus que de ça, chaque jour. Et ce dimanche, Téléfoot en remet une couche, en dévoilant les raisons des envies de départ de l’international brésilien. Pour l’émission dominicale de TF1, le départ du directeur sportif Antero Henrique, homme à l’origine de sa venue, pèserait lourd dans sa décision de quitter la France cet été durant le mercato.

Par ailleurs, Neymar serait affecté par l’image dont il jouit en France. « Le manque de considération à son égard en France fait partie des facteurs importants qui ont conduit le Brésilien à vouloir quitter le projet du PSG » explique Téléfoot, avant d’évoquer la troisième raison qui pousse Neymar vers le FC Barcelone : Lionel Messi. « Selon nos informations, un cadre de l’effectif du Barça, qui n’est autre que Lionel Messi, pousse pour un retour du Brésilien en Catalogne dès cet été. Très proche humainement de Neymar, et en phase sportivement avec le n°10, l'Argentin a une voix qui compte au sein du FCB. Pour le moment, aucun accord entre le FC Barcelone et le joueur n’a été trouvé » indique le média, avant de préciser qu’un bras de fer entre Neymar et le PSG est de plus en plus probable dans les jours à venir…