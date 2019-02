PSG : Henrique a raté De Jong, pourquoi Al-Khelaïfi lui en veut tant

Dans : PSG, Mercato.

Annoncé de plus en plus proche de la sortie au Paris Saint-Germain, Antero Henrique est victime de ses échecs. Parmi ces déceptions, le feuilleton Frenkie de Jong est sûrement le plus accablant.

Le directeur sportif a en effet perdu la bataille contre le FC Barcelone, véritable ennemi du champion du France. De quoi agacer ses supérieurs, surtout au vu du scénario des négociations. Car après la réunion du 6 décembre dernier à Amsterdam, le Portugais célébrait déjà sa victoire, racontent nos confrères du Parisien. Un accord oral avait été trouvé avec le milieu de terrain. Et le dirigeant avait convaincu son homologue de l’Ajax de finaliser le transfert pour 60 M€ hors bonus.

« C’était un accord verbal entre Antero Henrique et Marc Overmars, témoigne un proche du dossier. Ils se sont tapés dans la main. Et contrairement à ce que l’on peut penser du monde du foot, ce genre d’accord a de la valeur entre gens sérieux. » Il faut croire que le directeur sportif de l’Ajax n’était pas si sérieux. En effet, ce dernier s’est servi de l’accord avec Paris pour faire monter les enchères auprès du Barça.

La trahison d’Overmars

Résultat, les Blaugrana ont proposé 75 M€ (+ 11 M€ en bonus) et le club néerlandais a poussé sa pépite vers la Catalogne. Voilà comment De Jong a fini par signer secrètement à Barcelone le 27 décembre, un mois avant l’officialisation de son départ prévu l’été prochain. Autant dire que cette annonce a provoqué la colère du président Nasser Al-Khelaïfi, qui reproche à Henrique d’avoir crié victoire trop vite, laissant le Barça l’humilier au dernier moment.