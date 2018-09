PSG : Hatem Ben Arfa ne crache pas sur le PSG

Dans : PSG, Ligue 1, Rennes.

Désormais joueur du Stade Rennais, où il a signé un contrat d'un an avec une option pour une année complémentaire, Hatem Ben Arfa en a fini avec une pause d'une saison dans sa carrière, le joueur formé à l'OL n'ayant pas joué du tout la saison passée au Paris Saint-Germain. Interrogé sur cette mise au placard par les dirigeants du PSG, Hatem Ben Arfa n'a pas voulu mettre de l'huile sur le feu, préférant rester sobre et zen, même si cela devait le démanger de vider son sac.

« Ce que je retiens du PSG ? Beaucoup de points positifs. J'ai rencontré de belles personnes, j'ai beaucoup appris, ça fait aussi partie de mon histoire et maintenant, une autre histoire va s'écrire. Aujourd'hui, je suis un homme plus fort. Ce fut une période compliquée, la dernière année surtout, mais on apprend de tout ça. On chute, on se relève, on chute, on se relève. Si j’ai perdu un an ? Non », a répondu Hatem Ben Arfa sur le thème du Paris Saint-Germain. Il est vrai que le joueur rennais a toujours un recours contre le PSG afin de récupérer une prime que le club de la capitale ne lui a pas versée en décembre 2017.