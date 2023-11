PSG ‍: Hakimi prend la présidence du Luis Enrique Fan Club

Dans : PSG.

Par Claude Dautel

L'international marocain du PSG a retrouvé des couleurs depuis le début la saison. La présence de Luis Enrique sur le banc parisien a tout changé.

Certains mettaient cela sur le dos d’un contentieux avec Lionel Messi, qui le snobait ostensiblement sur le terrain, ou bien sur ses soucis personnels, puisqu’il fait toujours l’objet d’une plainte pour viol, mais il était clair que le PSG n’avait pas le meilleur Achraf Hakimi à sa disposition la saison passée. Mais le joueur marocain a retrouvé une grande partie de sa splendeur et cela doit aussi beaucoup au changement d’entraîneur. Dans un entretien accordé au site officiel du Paris Saint-Germain, l’ancien joueur de l’Inter avoue se régaler du jeu mis en place par Luis Enrique et du rôle que le technicien espagnol lui a confié depuis qu’il a succédé à Christophe Galtier. Même s’il faut évidemment prendre en compte le fait qu’Achraf Hakimi s’exprime sur un média du club, il est évident que le latéral parisien a retrouvé une motivation extrême.

Hakimi est redevenu le vrai Hakimi au PSG

🎥🗣️ 𝗜𝗡𝗧𝗘𝗥𝗩𝗜𝗘𝗪@AchrafHakimi est revenu sur le début de saison du club de la capitale dans le dernier épisode de This is Paris. pic.twitter.com/SkyLLrtK6H — Paris Saint-Germain (@PSG_inside) November 15, 2023

Sous les ordres de Luis Enrique, Achraf Hakimi se réjouit de sortir de son seul rôle de défenseur. « Luis Enrique vient d’arriver dans un nouveau club, un nouveau pays et pour être honnête, je trouve qu’il a fait les choses de la bonne manière. Son arrivée m’a vraiment fait du bien, sa façon de comprendre le football, le style de jeu qu’il veut mettre en place et c’est ce que j’aime : toujours aller de l’avant. Comme il l’a dit, je ne suis pas qu’un défenseur. J’aime aussi beaucoup participer offensivement, dans les 30 derniers mètres et aider en attaque. C’est aussi pour ça qu’il dit que je ne suis pas qu’un défenseur. Il me demande régulièrement de participer offensivement et je me sens à l’aise pour le faire. Je suis donc très heureux qu’il soit là, que je puisse jouer pour lui. Comme je l’ai déjà dit, c’est un rôle différent. On me demande de participer davantage, surtout lorsque nous attaquons, de m’impliquer davantage sur le terrain dans le dernier tiers. C’est quelque chose que j’aime faire et je me sens à l’aise, plus libre. C’est pourquoi j’apprécie davantage faire ce que j’aime. Il a trouvé la bonne formule pour moi, j’aime ce style de jeu », explique la star marocaine du Paris Saint-Germain.