PSG : Hakimi ne laisse rien à son ex, il avait tout prévu

Dans : PSG.

Par Eric Bethsy

En instance de divorce avec l’actrice Hiba Abouk, Achraf Hakimi à réservé une mauvaise surprise à son ex. L’influenceuse espagnole pensait obtenir plus de la moitié de la fortune du joueur. Mais le latéral droit du Paris Saint-Germain avait bien préparé son coup en mettant ses biens au nom de sa mère.

Achraf Hakimi sera bientôt officiellement séparé. En instance de divorce avec Hiba Abouk, le latéral droit du Paris Saint-Germain attend la fin d’une procédure lancée bien avant les graves accusations révélées en début d’année. Rappelons que l’international marocain est soupçonné d’avoir agressé sexuellement une jeune femme de 24 ans à son domicile en février dernier.

Hakimi ne possède rien

« Qui aurait imaginé qu’en plus d’affronter la douleur habituelle d’une séparation, d’accepter le chagrin de l’échec d’un projet familial pour lequel je m’étais donnée corps et âme, je devrais faire face à cette ignominie ? J’ai eu besoin de temps pour digérer ce choc, avait réagi sa femme dans un communiqué sur Instagram, avant de soutenir la plaignante. (…) Il va sans dire que dans ma vie, j’ai toujours été et je serai toujours du côté des victimes, donc, vu la gravité de l’accusation, nous ne pouvons que faire confiance au bon travail de la justice. »

🔴 La femme du joueur Achraf Hakimi a demandé le divorce et voulait plus de la moitié des biens et de la fortune du footballeur mar0cain.

Il est l'un des joueur les mieux payés de la ligue 1, il touche plus d'un million d'euros par mois



L'ex épouse donc aurait eu le jackpot ..… pic.twitter.com/pOAdNx9Co1 — First Mag🗞️🚩 (@FirstMagLeVrai) April 13, 2023

En parlant de la justice, Hiba Abouk a découvert une mauvaise surprise pendant la procédure de leur divorce. L’Espagnole, mère de leurs deux enfants, pensait obtenir plus de la moitié de la fortune et des biens d’Achraf Hakimi. Un sacré pactole en perspective puisque le Parisien touche près d’un million d’euros par mois. Mais selon les informations de First Mag, le mannequin de 36 ans et ses avocats ont appris qu’Achraf Hakimi ne possédait rien et que ses comptes en banque n’étaient pas si fournis.

En effet, l’ancien joueur du Real Madrid avait pris soin de mettre ses biens et sa fortune au nom de sa mère depuis longtemps, comme s’il avait bien préparé son coup. Hiba Abouk n’a donc plus qu’à s’assurer que les besoins de leurs enfants seront couverts. Une défense qui peut faire tousser de la part d’Achraf Hakimi, que l’on sait très attaché à sa mère.