PSG ‍: Barcola marque, Luis Enrique donne une leçon à Riolo

Dans : PSG.

Par Eric Bethsy

Maladroit à la finition contre Newcastle (1-1) en novembre dernier, Bradley Barcola avait subi de sévères critiques de la part de Daniel Riolo. Quelques semaines plus tard, l’ailier du Paris Saint-Germain montre un meilleur visage et son entraîneur Luis Enrique en profite pour recadrer le journaliste.

Dans un duel face à un gardien du calibre de Brice Samba, plus d’un attaquant auraient tremblé. Mais pas Bradley Barcola. Dimanche dernier, l’ailier du Paris Saint-Germain a parfaitement ajusté le portier du Racing Club de Lens (2-0). Preuve que l’ancien joueur de l’Olympique Lyonnais a progressé à la finition. Ce n’était pas vraiment son point fort il y a encore quelques semaines.

On se souvient de ses occasions franches ratées contre Newcastle en Ligue des Champions. Une entrée en jeu catastrophique qui lui avait valu les sévères critiques de Daniel Riolo. « Il a le niveau Youth League ! C’est un petit agneau », avait lâché le journaliste de RMC, dont les propos n’avaient pas échappé à Luis Enrique. Ce vendredi, l’entraîneur parisien a en effet défendu son joueur avec un message subtil adressé à l’observateur.

Luis Enrique réclame de la mesure

« Moi j'ai toujours parlé de Barcola en bien, même quand il ne marquait pas de but et qu'il était très critiqué, a réagi l’Espagnol en conférence de presse. On sait comment fonctionne ce jeu, on connaît les règles. Si vous êtes dans un grand club, vous allez être critiqués quand vous ratez une occasion, ou quand vous ne jouez pas. Et si vous marquez un but, vous allez être encensés. C'est toujours dans l'excès. Soit on parle bien de toi, soit tu es critiqué. »

« Les entraîneurs et les personnes qui travaillons dans ce club, nous voulons une ligne plus standard, stable. Barcola n'était pas le pire joueur après Newcastle, et il n'est pas non plus le meilleur maintenant. C'est toujours le même Bradley Barcola que nous aimons beaucoup par sa capacité individuelle, technique, par sa jeunesse et parce qu'il a une grosse marge de progression », a conclu Luis Enrique, lequel avait contribué à la signature du Bleuet l’été dernier.