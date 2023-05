PSG : Hakimi et Mbappé préparent une virée à Madrid

Dans : PSG.

Par Adrien Barbet

Arrivé en tant que l'un des meilleurs latéraux au monde, Achraf Hakimi est loin d'être à son niveau à Paris. Le Marocain aimerait retourner au Real Madrid et pourquoi pas ramener son ami Kylian Mbappé avec lui en Espagne.

Le Real Madrid a déjà essayé de recruter plusieurs fois Kylian Mbappé, mais en vain. À chaque fois, le club madrilène s'est soit heurté au refus de Paris ou du joueur. Mais alors que le PSG ne semble plus progresser sur la scène européenne et que le Real Madrid a besoin d'un second souffle, les Merengues pourraient tenter une nouvelle fois leur chance. Si Kylian Mbappé rêve du Real depuis qu'il est tout jeune, Achraf Hakimi souhaite également y aller. Le latéral droit a été formé à la Maison Blanche mais barré par la concurrence, il est parti s'imposer en Europe, à Dortmund puis à l'Inter Milan. Au PSG, Hakimi régresse et n'est plus considéré à sa juste valeur. Selon les informations du site Flashscore, le joueur de 24 ans milite en interne pour retourner au Real Madrid, avec son fidèle ami Kylian Mbappé.

Hakimi demande à Mbappé de l'accompagner au Real

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Achraf Hakimi (@achrafhakimi)

Le Marocain qui a noué un lien amical très fort avec Mbappé depuis son arrivée à Paris, souhaite secrètement rejoindre le Real Madrid en même temps que le Français. Sous contrat jusqu'en juin 2026, Hakimi est évalué à 70 millions d'euros et malgré sa saison moyenne, il reste présenté comme un joueur intransférable du club de la capitale. Madrid aimerait remplacer Karim Benzema et associer Mbappé à Vinicus Junior pour former un duo infernal. Hakimi pourrait prendre sa revanche sur Dani Carvajal et devenir enfin le numéro 1 à son poste, au sein de son club formateur. Notamment parce que l'Espagnol baisse largement de pied en cette fin de saison. Si la venue des deux joueurs séduit le Real Madrid, il faut toujours parvenir à convaincre le PSG qui ne va probablement pas accepter de se séparer si facilement de deux joueurs très importants de son effectif. Mais à l'été 2024, la question se posera inévitablement pour Mbappé, et probablement aussi pour Hakimi si sa situation ne s'améliore pas.