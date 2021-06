PSG : Hakimi, Daniel Riolo critique déjà

Dans : PSG.

Le PSG va lourdement investir pour se renforcer au poste d’arrière droit cet été. Tout est en effet bouclé dans le dossier menant à Achraf Hakimi, qui va débarquer à Paris dans les prochains jours pour 60 ME, et des bonus pouvant pousser l’addition à 70 ME.

Un prix tout de même assez fou pour un latéral droit, même si le problème constaté depuis des saisons va ainsi être réglé vu le niveau affiché par le Marocain à l’Inter Milan. C’est ce qu’il faut espérer pour Daniel Riolo, qui critique déjà le montant très élevé de son transfert. Pour le polémiste, cette signature envoie un très mauvais signal, celui qui permet au PSG de dépenser à tout va sans être inquiété, et de faire donc des achats comme bon leur semble sans se soucier de l’équilibre financier.

« A partir du moment où tu mets les tarifs que met le PSG, ça vient toujours, un latéral à 70 millions d’euros, c’est bon… Qu’on estime que ce soit bien ou pas, le PSG surpaye tout, en salaire et en transfert. Le Fair-Play Financier n’existe plus puisque l’UEFA a gagné et le PSG a obtenu en sous-main qu’il n’y ait plus de Fair-Play Financier. C’est surpayé dans le contexte actuel, c’est aberrant ! Maintenant, il n’y a plus de contrôle donc ils vont pouvoir faire ce qu’ils veulent », a prévenu Daniel Riolo, qui explique pourquoi Nasser Al-Khelaïfi se montre très confiant en ce qui concerne le recrutement du PSG cet été. D’autant plus que ce genre d’arrivée de haut niveau représente aussi un argument supplémentaire pour convaincre des joueurs comme Neymar ou Kylian Mbappé de rester plus longtemps au Paris SG. Toutefois, le club francilien n’est pas le seul en Europe à profiter des assouplissements de l’UEFA, puisque Manchester City songe à frapper très fort aussi, en recréant Jack Grealish et Harry Kane notamment.