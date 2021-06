PSG : Hakimi c'est fait, le prix est historique

Dans : PSG.

Le PSG a trouvé un accord avec l’Inter Milan pour le transfert d’Achraf Hakimi à hauteur de 60 ME et des bonus. Le 5e plus gros transfert de l’histoire du PSG.

Comme prévu, le PSG est désormais tout seul sur le dossier Achraf Hakimi, Chelsea n'ayant pas insisté, et il va pouvoir conclure tranquillement l’affaire dans les prochains jours. Le latéral droit marocain est attendu ce lundi pour passer sa visite médicale, et devenir donc la deuxième recrue officielle du Paris SG après Georginio Wijnaldum. L’accord avec l’Inter Milan a été trouvé ce samedi soir, même si les contours étaient déjà fixés depuis plusieurs jours. Désormais, tout est en ordre et il ne reste plus que la visite médicale et la signature du contrat. Pour enfin régler ce problème de l’arrière, qui dure depuis longtemps puisque Alessandro Florenzi, ou ses prédécesseurs Colin Dagba, Thomas Meunier ou encore Serge Aurier, n’ont jamais réussi à faire l’unanimité, le PSG a mis le paquet. La presse des deux côtés des Alpes est unanime, le transfert s’est bouclé avec un achat à 60 ME, avec ensuite 5 à 10 ME de bonus potentiels.

Un investissement particulièrement copieux, et qui fait du Lion de l’Atlas, le 5e joueur le plus cher de l’histoire du PSG, derrière Neymar, Mbappé, Cavani et Di Maria, mais devant des stars comme David Luiz, Thiago Silva, Lucas Moura ou bien sûr Javier Pastore. Rarement un arrière droit n’aura coûté autant. La preuve, cela fait de lui le deuxième arrière droit le plus cher de l’histoire du football, derrière Joao Cancelo, passé de la Juventus à Manchester City en 2019 pour 65 ME. Il pourrait bien passer devant avec les bonus... Le PSG l’avait promis, Nasser Al-Khelaïfi a relâché les cordons de la bourse cet été, pour permettre à Mauricio Pochettino d’avoir une équipe encore plus forte la saison prochaine. Avec Wijnaldum et Hakimi, c’est très bien parti, surtout quand on sait que Donnarumma et Sergio Ramos devraient suivre.