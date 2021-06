PSG : Hakimi a un bon sortie, c'est officiel !

Dans : PSG.

A la recherche d’un cador au poste de latéral droit, le PSG a ciblé Achraf Hakimi, le très onéreux défenseur de l’Inter Milan.

Prêt à dépenser 60 ME pour l’international marocain, le Paris SG se heurte pour l’instant au refus de l’Inter Milan. Et pour cause, les Nerrazzuri exigent 80 ME en cash pour le transfert d’Achraf Hakimi, également courtisé par le Chelsea FC de Thomas Tuchel. En attendant de connaître l’épilogue de ce dossier, l’agent du défenseur milanais a pris la parole dans la presse italienne. Si logiquement, il n’a pas dévoilé la destination de son poulain, Alejandro Camano a confirmé que le départ de l’Inter Milan était acté pour Achraf Hakimi. « Le seul qui va quitter l'Inter pour le moment est Hakimi, que je représente. Nous devons travailler sur le dossier Lautaro mais la situation n'est pas claire » a-t-il glissé.

Dans son édition du jour, la Gazzetta dello Sport a par ailleurs accordé une page au dossier Achraf Hakimi. Difficile de savoir précisément qui du PSG ou de Chelsea a l’avantage sur l’autre. Mardi, la presse italienne avait tendance à voter pour les Blues. Ce mercredi, le quotidien de référence en Italie indique que le Paris SG est en pole, mais que Chelsea continue son intense forcing pour inverser la tendance. Tandis que l’Inter Milan réclame 60 ME, le club londonien aimerait inclure un ou deux joueurs dans la transaction, dont le piston gauche italien Emerson Palmieri, afin de faire baisser la facture finale. Pour l’heure, les potentiels échanges de joueurs proposés par Chelsea ou par le Paris Saint-Germain n’intéressent pas l’Inter Milan. Confronté à de gros problèmes financiers, l’Inter Milan reste campé sur ses positions et réclame 80 ME en cash pour l’ancien défenseur du Real Madrid. Notons qu’à ce poste de latéral droit, le PSG a semble-t-il refermé le dossier Serge Aurier et ferait d’Alessandro Florenzi son plan B.