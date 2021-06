PSG : Hakimi à Paris, officiel dans dix jours ?

Dans : PSG.

En passe de boucler la signature de Georginio Wijnaldum, le PSG est également très chaud dans le dossier Achraf Hakimi.

Nasser Al-Khelaïfi a été très cash dans les colonnes de L’Equipe en affirmant que le Paris Saint-Germain allait être ambitieux cet été sur le marché des transferts. Il ne s’agit visiblement pas de paroles en l’air puisque le PSG est en passe de conclure la signature de Wijnaldum, libre au 30 juin après son aventure à Liverpool, au nez et à la barbe du FC Barcelone. Par ailleurs, le Paris SG souhaite se renforcer en défense et selon les informations de la Gazzetta dello Sport, le dossier Achraf Hakimi avance bien et vite. A tel point que selon le média transalpin, le transfert de l’international marocain à Paris pourrait être officiel dans les dix jours à venir.

Les négociations n’ont pas encore abouti sur un accord, mais la tendance est plus que jamais à un transfert définitif de l’ancien Madrilène au PSG. La semaine dernière, et comme indiqué par ailleurs sur notre site, Chelsea s’est mêlé à la course et a envoyé des signaux à l’Inter Milan. Mais selon le journal, il n’y a aucun doute sur le fait que le Paris Saint-Germain est encore largement en pole position pour recruter Achraf Hakimi, d’autant que Leonardo dispose déjà d’un accord de principe avec le joueur de l’Inter. Selon les informations de la Gazzetta, l’offre du PSG est de 60 ME bonus compris. Une somme intéressante aux yeux des Nerrazzuri, qui se montrent toutefois encore plus gourmands en réclamant 70 ME de part fixe pour le transfert de la mobylette Achraf Hakimi, auteur d’une superbe saison sous les ordres d’Antonio Conte. Si proche du but, Paris ne devrait pas faire capoter le deal et fera sans doute l’effort réclamé par l’Inter Milan afin de faire du Marocain sa deuxième recrue du mercato après Wijnaldum.