PSG : Wijnaldum débarque, Leonardo vire un milieu

Le PSG tient son premier gros coup du mercato avec la signature à venir de Georginio Wijnaldum pour trois ans.

Vice-capitaine de Liverpool, l’international néerlandais, en fin de contrat au 30 juin avec les Reds, a privilégié le PSG au FC Barcelone. Un accord avait pourtant été trouvé entre le Barça et l’entourage de Wijnaldum, mais l’offre de Leonardo et de Nasser Al-Khelaïfi a tout changé. Comme indiqué par Fabrizio Romano, le Paris Saint-Germain a doublé le salaire de Georginio Wijnaldum par rapport à l’offre du FC Barcelone. Le site Paris Fans est entré dans les détails en dévoilant le salaire exact que touchera le Néerlandais dans la capitale française. Il s’élèvera à 7,5 ME annuels bruts, avec diverses primes, quand le Barça ne lui proposait (que) 3 à 4 ME par an.

Le média indique par ailleurs que la venue de Wijnaldum au PSG devrait faire au moins une victime au sein du vestiaire francilien. En effet, Leonardo refuse d’accumuler les joueurs à un même poste, raison pour laquelle la signature du milieu relayeur de Liverpool va pousser le PSG à s’activer au rayon des départs. Le candidat le plus crédible se nomme Ander Herrera, qui ne s’est jamais imposé comme un titulaire à Paris, que ce soit sous les ordres de Thomas Tuchel ou de Mauricio Pochettino. Un transfert n’est pas non plus à exclure pour Danilo Pereira, soldat fidèle au poste mais qui demeure assez limité techniquement, aux yeux de Mauricio Pochettino. A un poste plus offensif, le média confirme par ailleurs les rumeurs au sujet d’un départ à venir pour Pablo Sarabia. Le milieu offensif de 29 ans a la cote en Liga, où l’Atlético de Madrid ou encore le FC Séville le suivent. En cas d’offre comprise entre 15 et 20 ME, le Paris SG laissera filer son international espagnol, sélectionné par Luis Enrique pour l’Euro 2021.