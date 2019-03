PSG : Habib Beye fait la morale aux supporters qui boudent

Dans : PSG, Ligue 1.

Dimanche soir lors du match entre Paris et Marseille au Parc des Princes, le Collectif Ultra Paris a tenu à faire passer un message clair aux joueurs franciliens. En effet, une banderole « On n’oublie pas » avait été déployée et la tribune Auteuil ne s’est remplie qu’après le premier quart d’heure, en signe de manifestation après la désillusion européenne face à Manchester United. Une grève qui divise les observateurs, et qui n’avait pas forcément lieu d’être selon Habib Beye. Si dans le fond, l’ancien capitaine de l’OM comprend les fans du PSG, il estime que ceux-ci ont plutôt intérêt à aller de l’avant, avec l’équipe.

« La grève des supporters en début de match ? Le football reprend ses droits, il faut reprendre un petit peu l’activité du PSG qui est de gagner aussi en Ligue 1 et il y a aussi une compétition, la Coupe de France, qui est importante pour les Parisiens. L’élimination elle est actée, donc il faut se reconcentrer sur l’objectif et l’objectif c’était de battre Marseille. Alors, oui, ils ne vont pas oublier. Mais à un moment, ils sont obligés de se remettre dedans. Ils vont traîner ça mais c’est le cas de beaucoup d’équipes. C’est la vie d’un footballeur. C’est une désillusion qu’il faudra essayer d’effacer avec le temps, même si c’est difficile pour tous les supporters. Mais, le PSG, ils doivent travailler et leur travail, c’est de jouer toutes les semaines et de gagner des matches » a confié le consultant de Canal Plus, convaincu qu’il est préférable pour tout le monde d’avancer et de se concentrer sur la Ligue 1 et la Coupe de France… en attendant le retour de la C1, la saison prochaine.