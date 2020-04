PSG : Haaland va plier Mbappé, c’est écrit

Dans : PSG.

La rivalité entre Haaland et Mbappé pourrait bien être celle de la prochaine décennie. Et le Norvégien a ses fervents partisans.

Nouveau venu sur la scène des buteurs européens, Erling Haaland a fait une entrée fracassante en Ligue des Champions. S’il est déjà éliminé en raison du résultat de la confrontation avec le PSG, il a démontré, sous le maillot de Salzbourg puis avec Dortmund, qu’il savait, sur le plan personnel, être au rendez-vous quand le niveau augmentait. A 19 ans, le Norvégien avait fait plier le PSG à l’aller avec un doublé, portant son total à 12 buts en 11 matchs avec Dortmund depuis son arrivée en janvier. Une moyenne qui fait rêver le Real Madrid, prêt à se positionner rapidement pour lui, en raison des difficultés à boucler le dossier Kylian Mbappé. Et pour Christoph Freund, directeur sportif de Salzbourg, une fois que Haaland aura posé ses valises à Madrid, la Maison Blanche ne voudra même plus regarder du côté de Kylian Mbappé.



« On ne peut pas savoir avec certitude ce que l’avenir nous réserve. Mais je le vois rejoindre un grand club et être l’un des meilleurs attaquant d’Europe et du monde, si ce n’est le meilleur, durant la prochaine décennie. Son potentiel est incroyable. Si j’étais le directeur sportif du Real Madrid, je le recruterais tout de suite », a souligné le dirigeant autrichien dans les colonnes de AS. Une annonce qui a le mérite d’être clair, alors que la rivalité entre Kylian Mbappé et Erling Haaland pourrait en effet passionner les foules dans les prochaines années. A moins que les deux joueurs ne se retrouvent finalement sous le même maillot, celui du Real Madrid.