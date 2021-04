PSG : Haaland et Benzema à son service, le Real fait saliver Mbappé

Dans : PSG.

D'après Hugo Sanchez, légende du Real Madrid, Kylian Mbappé veut rejoindre la capitale espagnole.

Le prochain mercato risque bien d'être l'un des plus animés des dernières années, et ce malgré les difficultés financières liées au Covid-19. Entre les joueurs en fin de contrat comme Lionel Messi ou Sergio Ramos ou les stars de demain que toute l'Europe s'arrache comme Kylian Mbappé ou Erling Haaland, l'été s'annonce mouvementé. Pour la première fois l'an passé, le Real Madrid, habitué à se faire plaisir lors des intersaisons, n'avait recruté aucun joueur. Le but étant d'économiser pour être en capacité de s'offrir ses deux cibles prioritaires. Mais d'après la presse espagnole, si Florentino Pérez doit choisir une seule priorité, son choix est fait : il s'agit de Kylian Mbappé. Cela tombe bien, puisque l'intérêt entre les deux parties semble réciproque. Interrogé par la Cadena Ser, Hugo Sanchez, ancienne star du Real Madrid dans les années 80 s'est montré très clair : selon lui, le Français veut rejoindre Madrid.

« Mbappé fait un travail tranquille face au Bayern mais vous pouvez voir son désir de venir à Madrid. Haaland est le meilleur jeune attaquant et peut jouer avec Mbappé et Benzema. Madrid doit avoir la forme pour avoir les deux (Mbappé et Haaland) » a déclaré celui qui a porté les couleurs madrilènes entre 1985 et 1992. Ces dernières semaines, le Français a préféré se montrer discret vis-à-vis de son avenir, souhaitant se concentrer à 100% sur les échéances à venir avec son club. Lié avec le PSG jusqu'en juin 2022, il a pleinement conscience qu'un choix cornélien se présente devant lui : prolonger à long terme à Paris ou partir dès cet été pour une grosse somme. Pour convaincre Nasser al-Khelaïfi, le Real Madrid devra débourser au moins 150 millions d'euros. Le bon parcours madrilène en Ligue des Champions devrait aider, mais plusieurs joueurs seront sûrement sacrifiés pour pouvoir proposer un salaire adéquat à Mbappé tels que Isco, Marcelo ou encore Luka Jovic.