Madrid : Mbappé ou Haaland, le choix est fait !

Déçu du niveau du Borussia Dortmund cette saison, Erling Haaland souhaite partir cet été. L’attaquant norvégien aimerait rejoindre le Real Madrid mais la Maison Blanche se focalise sur le Parisien Kylian Mbappé.

Erling Haaland se retrouve dans une situation délicate. Tout le monde connaît l’ambition du phénomène du Borussia Dortmund. On apprend donc sans surprise que l’attaquant de 20 ans envisage sérieusement de faire ses valises si son équipe, reléguée à sept points de la quatrième place en Bundesliga, ne se qualifie pas pour la Ligue des Champions. C’est pourquoi son entourage fait actuellement le forcing pour obtenir un bon de sortie auprès de ses dirigeants qui refusent catégoriquement de le transférer. Les deux parties pourraient bien se diriger vers un bras de fer, d’autant que le Norvégien a déjà choisi sa prochaine destination.

En effet, le quotidien As confirme que le Real Madrid a les faveurs d’Erling Haaland. Le problème pour l’avant-centre, c’est que le club madrilène a seulement prévu de le recruter en 2022, lorsque sa clause libératoire lui permettra de partir contre 75 millions d’euros. En attendant, pour le mercato estival à venir, la Maison Blanche a prévu de mettre le paquet sur l’attaquant du Paris Saint-Germain Kylian Mbappé. Le champion du monde est la priorité numéro 1 de Zinedine Zidane, et rien ni personne ne pourra changer cela. De quoi mettre Erling Haaland dans une position inconfortable puisque ce dernier rêve du Real Madrid, mais pas d’une saison sans Ligue des Champions. Pour un joueur de son niveau, ce serait effectivement un sacré coup dur et même un frein dans son impressionnante progression.

Guardiola à l’affût

L’international norvégien pourrait donc se tourner vers un autre prétendant comme Manchester United, dont il connaît bien le manager Ole Gunnar Solskjaer, ou Manchester City avec le coach Pep Guardiola qui l’a récemment encensé publiquement. « Je dirais que ce joueur est quasiment inarrêtable, a complimenté l’Espagnol. (…) C’est un excellent joueur pas seulement parce qu’il est rapide, la qualité de son premier contrôle, la façon dont il se lie avec ses camarades, il est fort dans les airs et avec une bonne finition. » Insuffisant pour convaincre le Real Madrid d’oublier Kylian Mbappé.