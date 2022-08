PSG : Gueye out, Campos accélère

Dans : PSG.

Par Corentin Facy

Dimanche soir, Wijnaldum a fait ses grands débuts avec l’AS Roma. Le Néerlandais, qui a quitté le PSG, pourrait être imité par Gueye.

Ce n’est plus un secret pour personne, le Paris Saint-Germain cherche à dégraisser son effectif afin de diminuer sa masse salariale et offrir à Christophe Galtier un effectif moins quantitatif. Julian Draxler, Thilo Kehrer, Ander Herrera et Layvin Kurzawa sont activement poussés vers la sortie et ont été placés dans le loft mis en place par Luis Campos. Idrissa Gueye n’a, lui, pas été écarté. Mais l’international sénégalais est également sur le départ. C’est en Premier League que le milieu de terrain du PSG pourrait rebondir puisque son ancien club d’Everton est très intéressé par la perspective de le faire revenir. Cet intérêt a de bonnes chances de se manifester par un accord avec le PSG dans les jours à venir selon Fabrizio Romano, qui affirme que les Toffees sont confiants pour finaliser la venue d’Idrissa Gueye.

Everton confiant pour Gueye

Everton are prepared to complete both Conor Coady and Amadou Onana signings this week, documents in progress with Wolves for the centre back who's top of Lampard's list. 🔵 #EFC



Talks at final stages for Gana Gueye too, Everton are optimistic. pic.twitter.com/UuqB2umW9N — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 8, 2022

A en croire le spécialiste du mercato, les dirigeants d’Everton sont très optimistes dans le dossier Idrissa Gueye et espèrent finaliser le retour de l’international sénégalais dans les prochains jours. De son côté, le Paris Saint-Germain aimerait également vendre Idrissa Gueye au plus vite. Après avoir ficelé le prêt avec option d’achat de Georginio Wijnaldum à l’AS Roma, le club de la capitale veut poursuivre son opération dégraissage dans un but précis : continuer à renforcer l’effectif du PSG avec des joueurs choisis par Christophe Galtier et Luis Campos. Les deux hommes aimeraient idéalement conclure leur mercato avec trois recrues supplémentaires, un défenseur central, un milieu de terrain et un attaquant. Afin de compenser le probable départ de Gueye, c’est Fabian Ruiz (Naples) qui est pisté selon l’Equipe et qui fait office de priorité aux yeux de l’état-major du Paris SG.