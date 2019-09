PSG : Gueye est génial, il change la face de Paris

Dans : PSG, Mercato, Ligue 1.

Les joueurs à faire l’unanimité sont rares au Paris Saint-Germain ces dernières années. Mais avec Idrissa Gueye, le club de la capitale a recruté un joueur dont les qualités sont vantées par tous les observateurs et les supporters. Infatigable milieu de terrain récupérateur, l’international sénégalais fait un bien fou à l’équipe de Thomas Tuchel, qui réclamait sa venue depuis l’hiver dernier. Paris tient-il enfin le successeur de Thiago Motta ? L’intéressé lui-même a tenté de répondre à la question, dans une interview accordée à Canal Plus. Et si selon lui, les profils sont différents, il ne fait aucun doute que Gueye change le visage du Paris SG.

« Si Ie PSG a enfin trouvé mon successeur avec Idrissa Gueye ? Non il n’est pas mon successeur, je pense que c’est un très bon joueur, il doit juste être lui-même, et apporter son soutien à Marco Verratti, lui donner un peu plus de liberté. Lui c’est plutôt un joueur de récupération, il a une bonne qualité de passe et il se positionne bien sur le terrain. Il est intelligent à ce niveau, je pense qu’il a tout pour être très bon au PSG, c’est un très bon joueur » a déclaré l’ancien milieu défensif de Paris, dont le départ à la retraite n’avait pas réellement été comblé. Avec les venues de Gueye mais également d’Ander Herrera, c’est chose faite. Enfin.