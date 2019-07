PSG : Gueye arrive à Paris, son agenda est dévoilé !

Dans : PSG, Mercato.

Cette fois c’est la bonne pour Idrissa Gueye, qui va bien quitter Everton pour le Paris Saint-Germain.

On oublie l’échec de cet hiver, lorsque les deux formations n’étaient pas parvenues à un accord jusque dans les dernières heures du mercato. Quelques mois plus tard, le champion de France a fini par convaincre les Toffees de libérer leur milieu de terrain pour 30 M€, plus 2 M€ de bonus éventuels. La nouvelle fera plaisir à l’ancien Lillois, déçu de son transfert avorté en janvier dernier. Autant dire que Paris n’aura aucun mal à trouver un accord avec sa future recrue.

Selon la radio RMC, les deux parties se sont déjà entendues sur la base d’un contrat de quatre ans, assorti d’une année supplémentaire en option. Une longue durée pour un joueur qui fêtera ses 30 ans en septembre prochain. Aucune inquiétude à avoir, Gueye a encore ses jambes de 20 ans et pourra le prouver lors de sa visite médicale prévue lundi à l’hôpital américain de Neuilly, précise Paris United. Dans la foulée, l’international sénégalais se rendra au siège du PSG pour y signer son bail, le moment tant attendu…