PSG : Leonardo a vu Gueye, son mercato est tranché

Un an seulement après son arrivée au PSG en provenance d’Everton, Idrissa Gueye est déjà annoncé sur le départ par certains tabloïds anglais.

En effet, le nom de l’international sénégalais a notamment été associé à Wolverhampton dans l’optique du prochain mercato estival. Des rumeurs rapidement démenties par le site Paris-United, affirmant que l’avenir d’Idrissa Gueye devrait s’écrire au Paris Saint-Germain. Interrogé par le média sénégalais Emedia, l’ancien joueur du LOSC a commenté les rumeurs d’un éventuel départ du PSG cet été. Et pour celui qui a conquis les supporters parisiens grâce à son excellente mentalité et son état d’esprit irréprochable, il est clair qu’il s’agit de rumeurs sans fondement donc l’unique intérêt est d’occuper les tabloïds britanniques…

Gueye n'a pas l'intention de partir

« J'ai l'habitude de ces rumeurs-là. À chaque mercato, cela se passe comme ça pour moi. Même au mois de janvier, une fois arrivé au PSG, au bout de six mois, on m'annonçait déjà à Chelsea. Donc moi, j'en ai l'habitude. Tout se passe bien pour moi au club, et je suis souvent en contact avec le Directeur sportif, et il n'a jamais été question de départ… Il ne m'a jamais parlé ni de transfert ni d'envie que je parte. Donc, pour moi, ce sont juste des rumeurs mises sur le marché des transferts parce qu'il n’y a pas grand-chose en ce moment » a expliqué Idrissa Gueye, pleinement concentré sur le projet du Paris Saint-Germain, et qui n’a pas la moindre intention de quitter la capitale française lors du prochain mercato. Une bonne nouvelle pour les supporters parisiens, lesquels se sont rapidement attachés à ce joueur de l’ombre dont la mentalité est un véritable exemple au sein du vestiaire du PSG.