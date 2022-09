PSG : Grosse mauvaise nouvelle en vue pour Galtier

Dans : PSG.

Par Mehdi Lunay

Touché à la cuisse gauche lors de PSG-Brest, le 10 septembre dernier, Presnel Kimpembe a été annoncé forfait pour six semaines par le club parisien. Or, cette durée d'indisponibilité devrait être rallongée. Le PSG va s'habituer à être en sous-effectif en défense centrale.

Un être vous manque et tout est dépeuplé. Le PSG se savait sur la corde raide par rapport à ses atouts en défense centrale mais, depuis le 10 septembre dernier, c'est l'alerte rouge pour les Parisiens. En effet, Presnel Kimpembe s'est blessé à la cuisse gauche contre Brest. Une catastrophe puisqu'il représente l'un des trois titulaires de la charnière. Surtout, les remplaçants manquent à l'appel derrière. L'échec de la venue de Milan Skriniar se ressent pour le PSG. Christophe Galtier doit ainsi utiliser le milieu Danilo Pereira ou le latéral polyvalent Nordi Mukiele. Des intérimaires du poste qui vont devoir s'habituer à leur nouveau rôle.

Kimpembe de retour pour le 30 octobre ?

Plus les jours passent, plus la durée d'indisponibilité de Kimpembe augmente. Si au départ on parlait seulement de jours au PSG, le tarif est rapidement passé en semaines. Six plus exactement pour le titi parisien. Son retour était prévu pour la deuxième partie d'octobre et le match à Ajaccio le 21 octobre prochain. Depuis, Kimpembe est en soins à l'hôpital de médecine orthopédique et sportive Aspetar au Qatar. Son suivi minutieux sur place a changé les pronostics concernant sa date de reprise et cela se révèle négatif pour le PSG.

Selon les informations de RMC, « aucune date de retour sur Paris n’a été planifiée » pour Kimpembe. Les médecins privilégient non pas six mais plutôt sept semaines d'absence pour le défenseur international français, lequel est « forfait au minimum jusqu’au 25 octobre ». Cela rend impossible sa présence en Corse le 21 octobre ainsi que contre le Maccabi Haifa en Ligue des champions, le mardi suivant. L'objectif de Kimpembe sera de revenir pour la fin octobre et la réception de Troyes le 30 octobre, laquelle précède le dernier match de poules en C1 sur le terrain de la Juventus le 2 novembre. Pour l'heure, Christophe Galtier va devoir apprendre à faire sans son défenseur alors que le menu s'annonce copieux pour les Parisiens : une double confrontation contre Benfica en C1 et le clasico contre l'OM le 16 octobre arrivent très vite pour le PSG.