PSG : Griezmann snobe Paris, il veut le Barça et rien d'autre !

Dans : PSG, Mercato, Ligue 1, Liga.

Lundi, le journal madrilène AS surprenait ses lecteurs en affirmant que le Paris Saint-Germain faisait d’Antoine Griezmann sa grande priorité en cas de départ de Neymar ou de Kylian Mbappé. Le média espagnol allait loin, en assurant carrément que le Français était favorable à un départ de l’Atlético Madrid pour Paris, et que le transfert avait de bonnes chances d’aboutir. Mais ce mardi, le Mundo Deportivo n’est absolument pas sur la même longueur d’onde. Et pour cause, le quotidien catalan affirme que le champion du monde 2018 rêve de rejoindre Barcelone, un club qu’il aurait pu rejoindre en juin dernier.

Néanmoins en interne, on se pose des questions au Barça. Il faut dire que personne n’a oublié tout le cinéma d’Antoine Griezmann, lequel avait fait patienter tout le monde avant de rendre sa célèbre « décision » en fin de saison dernière. Le fait que le Français ait refusé le Barça pour rester à l’Atlético de Madrid dans un passé proche a froissé l’ego de certains dirigeants, lesquels hésitent maintenant à miser sur Griezmann. Cela ne démotive pas le clan du joueur, qui relance régulièrement l’état-major catalan en vue d’un transfert au mercato estival. Reste maintenant à voir si le Barça craquera, et si un accord sera ensuite trouvé avec la direction de l’Atlético…