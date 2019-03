PSG : Griezmann au lieu de Neymar ou Mbappé, l'idée d'Al-Khelaifi ?

Dans : PSG, Mercato, Liga.

Les rumeurs sur le possible désir d'Antoine Griezmann de quitter l'Atlético Madrid, et celles sur la volonté du Real Madrid version Zinedine Zidane de s'offrir Kylian Mbappé et (ou) Neymar, ont évidemment donné des idées, du moins aux médias espagnols. Ce lundi après-midi, AS mélange tout cela pour composer un cocktail détonnant, à savoir le désir du Paris Saint-Germain de s'offrir Grizi si Kylian Mbappé ou Neymar finissait par être vendu lors du prochain mercato d'été. Pour cela, le PSG devra débourser 200ME, et même si le quotidien sportif madrilène répète souvent que le Paris SG est sous la menace du fair-financier, il voit cette fois Nasser Al-Khelaifi signer sans problème un tel chèque à son homologue de l'Atlético pour faire venir Antoine Griezmann.

Et AS de préciser qu'Antoine Griezmann est favorable à ce transfert vers le Paris Saint-Germain selon des sources citées comme étant proches de l'attaquant français du club espagnol. Un scénario qui semble ne pas réellement coller avec les récents propos du président du PSG, lequel a d'ores et déjà fait savoir qu'il n'était pas question de vendre Kylian Mbappé et Neymar lors du prochain marché des transferts. Visiblement, en Espagne, le message du dirigeant qatari du Paris SG a du mal à être entendu.