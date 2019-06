PSG : Griezmann à Paris, un deal gagnant-gagnant !

Dans : PSG, Mercato, Ligue 1, Liga.

Dans le viseur du FC Barcelone, Antoine Griezmann n’est toujours pas certain de rejoindre la Catalogne au mercato.

Et pour cause, Lionel Messi ne semble pas totalement chaud à l’idée d’accueillir le Français, une situation qui pourrait profiter au PSG. En cas de départ de Neymar ou de Mbappé, Nasser Al-Khelaïfi serait en effet bien inspiré de foncer sur le natif de Macon. C’est tout du moins l’avis tranché de Raymond Domenech, lequel a estimé sur l’antenne de La Chaîne L’Equipe que Paris et Griezmann, dont la clause libératoire passera à 120 ME le 1er juillet, ont tout à y gagner dans cette affaire…

« Dire que le PSG n’est pas un grand club, c’est faire injure au Paris Saint-Germain. Dire que Barcelone le veut absolument, c’est peut-être une erreur car Messi n’en veut pas. Un vrai projet à Paris comprenant Mbappé et Griezmann leur donnerait à tous les deux les responsabilités qu’ils demandent. Partir à Paris en se disant qu’il y a une place pour soi, qu’on peut y gagner quelque chose… qu’on peut prouver quelque chose, qu’on peut réussir quelque chose qui n’est jamais arrivé (gagner la C1), je trouve ça extraordinaire » a confié un Raymond Domenech emballé, qui milite donc pour la venue de Griezmann à Paris. Ce n’est pas le seul…