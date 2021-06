PSG : Grâce à Mbappé, Madrid ne sera pas un pigeon

Dans : PSG.

Après la signature de l’Autrichien David Alaba, libre car en fin de son contrat au Bayern Munich, le Real Madrid n’a plus qu’une seule recrue en tête. Le vice-champion d’Espagne ne pense qu’à Kylian Mbappé, dont la situation lui évitera une dépense complètement folle.

Si la presse espagnole s’attarde un peu moins sur Kylian Mbappé ces derniers temps, c’est parce que rien n’a changé sur ce dossier. Le Real Madrid a toujours pour objectif prioritaire de recruter l’attaquant du Paris Saint-Germain cet été. Après la signature du polyvalent David Alaba, en fin de contrat au Bayern Munich, le Français représente même le seul et unique transfert envisagé par la Maison Blanche pendant ce mercato estival.

La raison est simple, comme tous les autres clubs, le Real Madrid souffre de la crise sanitaire et financière. C’est pourquoi la plupart des mouvements concerneront des départs de joueurs non retenus par le nouvel entraîneur Carlo Ancelotti. Ainsi, le club de la capitale espagnole espère dégager une enveloppe et alléger sa masse salariale pour s’offrir Kylian Mbappé, sans pour autant faire des folies. En effet, le site de Diario Madridista indique que le Real Madrid ne dépensera pas sans compter pour l’attaquant du Paris Saint-Germain.

Le Real ne se laissera pas faire

Il ne sera pas question de laisser le vice-champion de France fixer un prix ahurissant alors que l’international tricolore va entamer la dernière année de son contrat. La direction madrilène a demandé à l’ancien Monégasque de ne surtout pas prolonger son bail pour avoir une chance d’atterrir du côté de Santiago Bernabeu. Et dans la mesure où Kylian Mbappé respecte le plan prévu, le Real Madrid ne bouclera le transfert que pour une somme raisonnable. Bien sûr, ce scénario ne tient que si l’attaquant continue de faire patienter ses dirigeants. Et si ces derniers acceptent de négocier son transfert cet été.