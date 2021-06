Mourinho mise tout sur la France de Mbappé !

Dans : Euro 2021.

A moins d'une semaine du début de l'Euro 2020, José Mourinho ne voit pas comment la France peut être battue dans cette compétition, le Special One étant fan absolu de Mbappé.

Il faudra attendre le 15 juin, et un certain Allemagne-France, pour voir entrer les champions du monde dans un Euro 2021 dont ils sont les favoris. Avant même le retour de Karim Benzema chez les Bleus, la formation de Didier Deschamps faisait peur, alors il est évident qu’avec l’attaquant du Real Madrid c’est une véritable dream team qui va défier toute l’Europe. Pour José Mourinho, il ne fait aucun doute que l’équipe de France ne peut pas se rater dans cet Euro, l’entraîneur portugais de l’AS Rome estimant qu’avec Kylian Mbappé, les Bleus de Deschamps ont l’arme fatale. Consultant pour le Sun, le Spécial One est d’un optimisme débordant pour la France et l’attaquant du Paris Saint-Germain.

Mourinho fan de Mbappé et des Bleus

« La France peut aligner une équipe A, B et même C, tellement ce pays a en ce moment un nombre incroyable de tops joueurs. Quand vous avez Kylian Mbappé dans votre équipe, il est très difficile de ne pas gagner, il fait partie de ces joueurs qui gagnent des matchs et font peur à leurs adversaires. Mbappé va tout faire pour prouver à tout le monde qu'après Lionel Messi et Cristiano Ronaldo, il est le meilleur footballeur du monde (...) Didier Deschamps sait ce qu'il veut. Ce sont les champions du monde, ils sont les derniers finalistes de l'Euro, je pense qu’atteindre la finale pour eux c’est le minimum (...) Quand vous avez cette discipline et que chaque joueur fait ce que veut l'entraîneur, l'équipe devient vraiment très forte. Je ne vois aucune faiblesse au sein de l’équipe de France. Si je devais dire une équipe pour gagner l’Euro, je pense à la France, car ce groupe de joueurs est fantastique. Ils doivent gagner. Sinon, ce sera un Euro raté », explique, dans le tabloïd, un José Mourinho que l’on a rarement vu aussi enthousiaste pour une sélection nationale.