PSG : Gouiri convoité, l’OL ne va pas aimer

Par Eric Bethsy

Efficace avec l’OGC Nice, Amine Gouiri a attiré l’attention du Paris Saint-Germain. Le club de la capitale s’intéresse au profil de l’attaquant pour la saison prochaine. Et au passage, sa signature représenterait un coup dur pour l’Olympique Lyonnais, club formateur du Niçois.

Souvent dépendant de Kylian Mbappé cette saison, le Paris Saint-Germain a forcément du mal à imaginer un avenir sans son meilleur buteur. L’attaquant français arrive pourtant à la fin de son contrat. Et sauf rebondissement dans les discussions, le gamin de Bondy se dirige tout droit vers un départ libre cet été, et plus précisément vers le Real Madrid. C’est forcément un scénario à envisager pour la direction francilienne qui doit travailler sur l’éventuelle succession de Kylian Mbappé.

Gouiri au PSG, la rumeur est lancée

Mais si l’on en croit Foot Mercato, le Paris Saint-Germain ne compenserait pas uniquement ce possible départ avec l’arrivée d’une star. Ce serait peut-être aussi l’occasion de miser sur un jeune talent de Ligue 1 comme Amine Gouiri. D’après nos confrères, le pensionnaire du Parc des Princes apprécie beaucoup le profil de l’attaquant niçois. Il est vrai que l’international Espoirs français réalise une excellente saison, lui qui totalise pour le moment 10 buts et 7 passes décisives. Son style de jeu est évidemment bien différent de celui de Kylian Mbappé, dont il ne deviendrait pas le successeur.

#Caqueret💬 : "Si ça m'énerve de voir #Gouiri exploser à Nice ? Je suis content pour lui mais c'est l'un des plus gros regrets que le club peut avoir et que j'ai aussi. Ça aurait été beau de pouvoir jouer avec lui ici." (Canal+) pic.twitter.com/xNTXZ0tHiE — Inside Gones (@InsideGones) February 13, 2022

Il n’empêche que le Paris Saint-Germain verrait un potentiel capable de franchir un nouveau cap dans les années à venir. A noter aussi que les intérêts d’Amine Gouiri sont gérés par un certain Alain Migliaccio, connu pour être l’agent de Zinédine Zidane, une autre cible du club de la capitale. Autant dire que ces deux rumeurs pourraient être liées à l’avenir. Quoi qu’il en soit, un transfert d’Amine Gouiri serait probablement mal vécu du côté de l’Olympique Lyonnais, son club formateur très critiqué pour avoir transféré l’attaquant à Nice pour 7 M€ en 2020.