PSG ‍: Gonçalo Ramos annoncé à la Juventus ‍!

Dans : PSG.

Par Guillaume Conte

Un dernier départ surprise au PSG est cité ce vendredi soir dans la presse portugaise avec la possibilité pour Gonçalo Ramos de rejoindre la Juventus. Son agent est en tout cas à Turin.

La Juventus, qui a déjà récupéré Randal Kolo-Muani, va-t-elle faire un doublé en attaque avec les joueurs du PSG ? C’est ce que laisse entendre le média portugais Maisfutebol, qui dévoile ce vendredi soir que Jorge Mendes, représentant de Gonçalo Ramos, est arrivé à la Juventus pour discuter d'un prêt de l’ancien joueur du Benfica Lisbonne jusqu’à la fin de la saison. Le média lusitanien se veut affirmatif en expliquant que l’opération était désormais discuté activement et pourrait se conclure d’ici à la fin du marché des transferts ce lundi soir.

Une information à relativiser toutefois, car avec le prêt récent de Milan Skriniar à Fenerbahçe, le PSG a de nouveau atteint son quota de joueurs prêtés à l’étranger. Toutefois, d’autres possibilités existent pour libérer une place pour ce type de transaction. Peu utilisé par Luis Enrique, Gonçalo Ramos a néanmoins régulièrement du temps de jeu comme joker, et sait parfois l’utiliser comme avec son but de dernière minute face à Manchester City. Il avait néanmoins coûté 65 ME au PSG à l’été 2023 et ne parvient pas à faire changer d’avis l’entraineur parisien sur son utilisation.