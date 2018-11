PSG : Gilles Favard scandalisé par l'interdiction du contrat avec le Qatar

Dans : PSG, Ligue des Champions, Coupe d'Europe.

On l'a appris grâce aux fuites de Football Leaks, l'UEFA exige que le contrat signé entre le Paris Saint-Germain et l'office du tourisme du Qatar s'arrête en 2019, ce qui va forcément poser un problème pour le PSG, QTA contribuant très largement au budget parisien. Réagissant à cette demande du gendarme financier du football européen, Gilles Favard estime que non seulement cette décision est sidérante, mais en plus elle semble totalement inapplicable.

Et le Spectre de s'expliquer. « L’interdiction du contrat avec Qatar Tourism Authority ? Cela s’appelle de la discrimination. Comment pouvez-vous dire à quelqu’un qu’à partir de la saison prochaine vous n’aurez plus le droit de signer un contrat avec telle personne, telle personne ou telle personne ? Que les sommes soient régulées oui, mais sinon c’est de la discrimination. On ne peut pas dire que le PSG ou un autre club ne peut pas signer avec Renault ou Citroën c’est impossible. Comment l’UEFA va empêcher des clubs, parce qu'il n'y a pas que le Paris Saint-Germain, de signer avec certains sponsors ? (...) D’un seul coup, cette histoire sort et on doit gober tout ce qui se dit ? », a lancé un Gilles Favard dubitatif sur ce qu'il se passe du côté de l'UEFA.