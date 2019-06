PSG : Gianluigi Buffon et Paris, c'est officiellement fini !

Dans : PSG, Ligue 1, Mercato.

Dans un communiqué, le Paris Saint-Germain a officialisé la fin du contrat de Gianluigi Buffon après seulement une année au PSG. Le légendaire gardien italien ne sera pas prolongé, lui qui était arrivé l'an dernier au Paris SG en provenance de la Juventus.

« À l’issue d’une longue et sereine réflexion, le Paris Saint-Germain et Gianluigi Buffon ont acté le non-renouvellement du contrat du légendaire gardien de but, qui arrivera à expiration le 30 juin prochain. Sous le maillot Rouge et Bleu, l’international italien aux 176 sélections aura disputé 25 rencontres, toutes compétitions confondues, remportant 1 titre de Champion de France (2019) et 1 Trophée des champions (2018) venus compléter l’immense palmarès de l’ancien gardien de Parme et de la Juventus, aujourd’hui âgé de 41 ans. Le Paris Saint-Germain restera honoré d’avoir compté dans ses rangs le plus grand gardien de l’histoire du football, vainqueur de la Coupe du monde 2006 et gratifié de nombreuses distinctions individuelles depuis le début de sa carrière. Le Club souhaite également à l’inoubliable « Gigi » le meilleur dans tous les projets personnels qui l’attendent désormais », indique le Paris Saint-Germain.

Commentant cette décision, Gianluigi Buffon a dit tout le bien qu'il pensait du club de la capitale. « Merci à tous pour tout ce que j’ai eu la possibilité de vivre à Paris, a souligné Gianluigi Buffon. Merci pour les émotions partagées ensemble. Il y a douze mois, j’arrivais au Paris Saint-Germain empli d’enthousiasme et accueilli par l’incroyable chaleur des supporters. C’était vraiment émouvant. Merci, encore une fois, de tout mon cœur. Je repars heureux d’avoir vécu cette expérience qui m’a sans doute amélioré et fait grandir. Aujourd’hui se termine mon aventure hors de l’Italie. Je tiens à remercier le Président Nasser Al-Khelaïfi, l’ensemble du Club et de mes coéquipiers. Je vous souhaite à tous le meilleur, convaincu que vous écrirez tous ensemble les pages d’une histoire magnifique. Ernest Hemingway a écrit qu’il n’existait que deux endroits au monde où l’on puisse vivre heureux : chez soi et à Paris. Depuis aujourd’hui, cela vaudra pour moi également : Paris, quelque part, sera toujours un peu chez moi… Allez Paris ! Merci et bonne chance pour tout ! », indique le portier italien.