PSG : Garder Mbappé, un jeu d’enfant pour le Qatar

Par un petit mot glissé en toute fin d’entretien, Leonardo a confirmé sur RMC Sport qu’il avait entamé des discussions pour prolonger le contrat de Kylian Mbappé.

L’idée est bien sûr de consolider le contrat de l’attaquant français, et de repousser à l’avance les éventuelles attaques du Real Madrid, qui ne cache plus son envie de l’acheter à l’avenir. Mais le PSG peut-il réellement résister aux offensives d’un géant d’Europe ? Oui si l’on en croit Vadim Vasilyev, ancien haut dirigeant de l’AS Monaco qui a suivi de près l’éclosion et la vente de Kylian Mbappé.

« Mbappé rejoindra-t-il le Real Madrid ? Oui. Quand ? Je n’en sais rien, mais ça me semble inéluctable. Ce club compte beaucoup à ses yeux. Pourquoi a-t-il alors décliné l’offre du Real en 2017 ? La proposition madrilène était plus intéressante pour Monaco. Il m’a dit : Vadim, au fond de moi, je sens que c’est trop tôt. Je n’ai joué qu’un an dans mon pays. Je suis parisien, je ne veux pas quitter mon pays comme ça. Je veux devenir un grand joueur ici. Le Real, ça attendra… C’est une preuve d’intelligence. Et le PSG ? C’est la vedette du club, avec Neymar. Il est le meilleur joueur français. Financièrement, Paris est armé pour le conserver », a rappelé le dirigeant russe dans Le Parisien. Une manière de rappeler que, dans ce possible transfert, l’argent sera le nerf de la guerre, et les dirigeants qataris du PSG ont donc les moyens de résister au Real Madrid comme ce fut le cas avec Neymar et le FC Barcelone.