PSG : Galtier sur la sellette, il reçoit une bonne nouvelle

Dans : PSG.

Par Corentin Facy

Menacé en raison des mauvais résultats du PSG ces dernières semaines, Christophe Galtier a soufflé un bon coup après la victoire face à Lille.

En cas de défaite face aux Dogues dimanche après-midi, Christophe Galtier aurait été très sérieusement menacé. Fort heureusement, le Paris Saint-Germain a fini par l’emporter grâce aux exploits de Kylian Mbappé et de Lionel Messi. La situation reste toutefois tendue pour l’ancien entraîneur de Lille et de l’OGC Nice. Sur l’antenne de RMC, Daniel Riolo a dévoilé qu’il en sera terminé de l’aventure de Christophe Galtier au PSG en cas d’élimination face au Bayern Munich en huitième de finale retour de la Ligue des Champions. Dès lors, la pression est totale sur le natif de Marseille. Mais selon les informations de Loïc Tanzi, spécialiste du PSG pour le journal L’Equipe, il n’est pas certain à 100 % que Christophe Galtier soit viré par le club de la capitale, même en cas d’élimination face au champion d’Allemagne en coupe d’Europe.

Galtier conforté jusqu'à la fin de la saison au PSG ?

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Paris Saint-Germain (@psg)

Le journaliste croit savoir qu’il est quasiment impossible que Christophe Galtier soit démis de ses fonctions d’entraîneur du Paris Saint-Germain avant la fin de la saison, peu importe les résultats en Ligue 1 et en Ligue des Champions. Une bonne nouvelle pour l’entraîneur parisien, qui bénéficie toujours du soutien de Luis Campos et qui va ainsi pouvoir travailler plus sereinement dans les semaines à venir. On imagine néanmoins que la tempête va de nouveau souffler très fort sur le club de la capitale dès dimanche soir, en cas de défaite face à l’Olympique de Marseille en Ligue 1. Car en cas de succès des hommes d’Igor Tudor, l’OM reviendrait à deux points et la course au titre serait totalement relancée. Autrement dit, Christophe Galtier est pour le moment conforté mais il a tout intérêt à gagner les prochains matchs et se qualifier en quarts de finale de la Ligue des Champions. Sans quoi les rumeurs concernant l’intérêt du PSG pour Thomas Tuchel ou encore pour Zinedine Zidane ne vont pas cessé de fleurir.