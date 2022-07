PSG : Galtier refuse de signer, Al-Khelaïfi ne panique pas

Dans : PSG.

Par Guillaume Conte

Christophe Galtier n'a toujours pas signé au PSG. Il devait le faire ce vendredi, mais a tenu à faire changer des choses dans son contrat.

A deux jours de la reprise désormais, Mauricio Pochettino est toujours l’entraineur du PSG. Cela a pris du temps mais tout semble désormais en place pour la passation de pouvoir avec Christophe Galtier. Ce dernier a même visité cette semaine les installations du club parisien, prenant donc ses marques et discutant aussi avec Luis Campos, le conseiller sportif qui va gérer les choses au Paris SG. Néanmoins, le technicien français est ensuite reparti chez lui dans le Sud, pour mettre en place son déménagement et s’organiser en vue de sa nouvelle vie. Le champion de France n’est visiblement pas pressé de formaliser les choses et de les officialiser.

Al-Khelaïfi accepte la demande de Galtier

Il faut dire que, ce vendredi encore, Christophe Galtier et le PSG parlaient toujours contrat. En effet, l’accord trouvé pour un bail de deux ans avec une troisième année en option a volé en éclats. Pas de quoi tout remettre en cause, mais L’Equipe révèle que le technicien passé par Saint-Etienne, Lille et Nice, a refusé de signer ce contrat en l'état. Il a demandé que l’année en option soit enlevée de son futur contrat. Une requête venue de la part de Christophe Galtier, qui semble se dire que deux années au PSG représentent déjà un premier engagement solide. En tout cas, Nasser Al-Khelaïfi s’est exécuté et a donc enlevé cette option. Résultat, la signature n’a pas pu avoir lieu ce vendredi avec ce contre-temps, et « Galette » est reparti dans le Sud sans avoir formalisé son engagement.

Ironie du sort, c’est dans le courant de la journée qu’un poste s’est libéré à l’OM, même si cela ne change bien évidemment rien au sujet de son arrivée au PSG. Le club de la capitale, qui a trouvé un accord définitive avec Pochettino pour le libérer depuis jeudi après-midi, entend annoncer le départ de l’Argentin ce lundi. Et dévoiler ensuite le nom du nouvel entraineur dans les 24 heures, puisqu’une conférence de presse de présenter de Galtier se prépare pour mardi ou mercredi. Cela n’empêchera pas le technicien français et son staff de découvrir l’effectif qui sera encore loin d’être au complet, pour un changement d’entraineur au timing limite, mais où finalement tout le monde aura trouvé son compte.