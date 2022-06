PSG : Galtier jusqu'en 2024, le contrat est accepté

Dans : PSG.

Par Claude Dautel

Pour l'instant, le PSG ne peut pas l'annoncer puisque Mauricio Pochettino et son staff sont en place, mais un accord a été trouvé entre Nasser Al-Khelaifi et Christophe Galtier.

Les pièces du puzzle se mettent peu à peu en place, puisque 24 heures après l’annonce de Nasser Al-Khelaifi, dans Le Parisien, que des négociations étaient en cours entre le PSG et Nice pour obtenir le transfert de Christophe Galtier, plusieurs sources confirment que le président du Paris Saint-Germain et l’entraîneur français viennent de trouver un accord. L’actuel technicien niçois aurait accepté de s’engager, dès que cela sera possible, pour deux ans, avec une option pour une saison supplémentaire. L’Equipe précise que sur le plan salarial Christophe Galtier touchera un salaire moindre par rapport à Mauricio Pochettino, lequel avait battu un record avec 1,1 million d'euros par mois.

Le PSG va faire signer Christophe Galtier pour deux ans avec un an en option

Le Président du @PSG_inside s’est exprimé dans les colonnes du Parisien, de Marca et de la Gazzetta dello Sport. L’occasion d’évoquer la nouvelle stratégie qu’il souhaite mettre en place au sein du club. — Paris Saint-Germain (@PSG_inside) June 22, 2022

Il reste donc deux choses à régler, à savoir l’accord avec les dirigeants azuréens, qui est imminent, mais surtout avec l’actuel entraîneur argentin du PSG. Et là, il est nettement moins évident que cela se fasse rapidement, car la pendule joue en faveur de Pochettino. En effet, la reprise de l’entraînement se profile et il y a urgence pour Nasser Al-Khelaifi à régler ce dossier, ce qui se fera contre un énorme chèque pour l’ancien manager de Tottenham et ses adjoints. Tout indique que les choses devraient se régler dans les prochains jours, même si avec le Paris Saint-Germain il ne faut jamais jurer de rien.