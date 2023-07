Galtier quitte le PSG, le prix est énorme

Dans : PSG.

Par Mehdi Lunay

L'Equipe l'annonce ce mardi soir, le PSG et Christophe Galtier ont enfin trouvé un accord financier pour se séparer. On connaît le montant des indemnités qui attendent le technicien.

Après plusieurs semaines de tergiversations et de négociations, le PSG a mis fin au dossier Christophe Galtier. Le départ de l'entraîneur français était attendu pour que Luis Enrique puisse enfin s'installer sur le banc parisien. Tout s'est accéléré ces dernières heures et, selon le quotidien sportif, les deux parties sont parvenues à un accord financier pour une séparation à l'amiable. Finalement, le PSG devra verser une somme comprise entre 9 et 10 millions d'euros à Christophe Galtier et à son adjoint Thierry Oleksiak.

Le PSG lâche encore 10ME pour virer un entraîneur

Ne reste qu'à signer les derniers documents officiels dans la soirée pour entériner définitivement la fin d'une collaboration d'un an. Cette nouvelle sera communiquée ce mercredi juste avant l'intronisation de Luis Enrique au nouveau centre d'entraînement du PSG, une conférence étant officiellement organisée à 14H. Arrivé il y a un an à Paris pour succéder à Mauricio Pochettino, Galtier va partir du PSG avec un gros chèque, un titre de Champion et pas mal de polémiques. De plus, il sera jugé en décembre prochain suite à une affaire qui date de son passage à Nice.