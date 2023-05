Dans : PSG.

Par Claude Dautel

Le PSG a beau être leader de la Ligue 1, le club de la capitale semble être à la dérive en cette fin de saison. La défaite face à Lorient a remis la pression sur Christophe Galtier, lequel a clairement perdu la main sur des joueurs démobilisés.

Après sa défaite au Parc des Princes face à Lorient, le PSG de Christophe Galtier accumule les tristes records. Pour la première depuis que le Qatar a racheté Paris, c’est par exemple la première fois que le club perd un match à domicile en encaissant 3 buts. Pire encore, depuis le 1er janvier dernier, le Paris Saint-Germain a perdu neuf matchs toutes compétitions confondues, un chiffre assez hallucinant quand on se souvient qu’à l’automne, on évoquait dans le vestiaire du PSG l’idée de finir la saison invaincu. Et une nouvelle fois, c’est Christophe Galtier qui est dans le collimateur, l’entraîneur français semblant avoir perdu le contrôle de son effectif. Même si le club de la capitale est encore le grandissime favori pour le titre de champion de France, Galtier est, lui, pris dans la tempête. Et dans L’Equipe du Soir, le coach parisien a pris cher.

Galtier c'est un échec total au PSG

Interrogé sur le bilan de Christophe Galtier à quelques matchs de la fin, Dave Appadoo n’a pas été tendre. « Évidemment que c’est un échec pour Galtier. Paris n’a jamais aussi mal joué, Paris a été éliminé dans l’indifférence générale en Ligue des champions et s’est fait sortir par l’OM en Coupe de France. Le PSG va être le champion de France le plus triste du 21e siècle, et en plus on a l’impression que plus ça va moins ça va. Ses joueurs ne répondent plus et même lui fait un aveu d’impuissance, il n’a plus de solution, c’est un homme perdu », constate le journaliste de France Football, qui n’est pas le seul à voir un terrible échec pour Christophe Galtier moins d'un an après avoir été nommé entraîneur du Paris Saint-Germain pour le plus grand plaisir de Nasser Al-Khelaifi. La pire charge contre le coach tricolore du PSG était encore à venir.

Galtier au PSG c'est :



À brisé le record d'invincibilité au Vélodrome.

1 but encaissé par match à domicile.

0 but marqué match aller retour en UCL.

Record de défaite de suite sous QSI.

Record de buts encaissés sous QSI.

Éliminé en 1/8 de Coupe de France.pic.twitter.com/DFnhuFYQb4 — ‏ً (@LaBappance) April 30, 2023

Emboîtant le pas de son confrère, Hugo Guillemet a lui tapé encore plus fort. « Galtier, on lui a demandé de venir au PSG, il n’allait pas dire non, et malheureusement il n’est pas dimensionné pour le Paris Saint-Germain. C’est une erreur de Campos qui a raté son recrutement que ce soit pour les joueurs, mais aussi pour le staff. On nous a vendu le fait que Christophe Galtier allait remettre de la discipline, il arrivait avec ses idées et son style, à savoir que ses équipes jouaient avec de la grinta et aucun joueur ne lâchait. Et quand il arrive au PSG, il se renie complètement. Quand tu signes à Paris tu sais que tu te feras virer dans un an ou deux, alors pourquoi ne pas mourir avec ses idées ? Il n’a eu aucun poids sur les cadres quand ils ont été défaillants, la preuve, c'est Messi et Verratti qui sont restés sur le terrain contre Lorient, comme s’il n’avait pas le droit de les sortir. Toute sa saison est un échec, même si c’est un échec collectif. Il sait qu’il va partir et il n’ose pas faire des choix (…) À la limite, il a passé la saison à servir le café à ses trois stars », a ironisé le journaliste sur le plateau de L'Equipe du Soir.

Galtier en TT c'est l'occasion de ressortir cette pépite qui a encore plus de sens aujourd'hui 😭😭👌#PSGFCL pic.twitter.com/VOxZN4wxdZ — 🎙Clark Quinte ♠️ (@misterboubou1) April 30, 2023

Des opinions très tranchées qui vont dans le sens des supporters parisiens, lesquels sont ulcérés et aimeraient, eux, que Christophe Galtier soit d'ores et déjà viré, l'éventualité d'une perte du titre dans les ultimes instants de la saison n'étant pas évacuée. Et de ressortir la fameuse déclaration d'Eric Blanc qui l'an dernier avait commenté à sa façon la nomination de Christophe Galtier au poste d'entraîneur du Paris Saint-Germain. « Le Paris Saint-Germain on peut comparer ça à la Paramount, on m’annonce Mission Impossible le retour avec Daniel Craig, Tom Cruise et Brad Pitt. Et là j’arrive, c’est Dany Boon. J’ai un immense respect pour sa carrière, c’est un grand entraîneur, mais j’ai un coup de froid. On parle du PSG, on pense à Ancelotti, Zizou, aux plus grands », avant lancé l'ancien rugbyman sur le plateau. Un an plus tard, plus personne ne rigole.