L1 : Lorient humilie le PSG au Parc

Par Hadrien Rivayrand

33e journée de Ligue 1

Parc des Princes

Lorient bat le PSG 3 buts à 1

But pour le PSG : Mbappé (29e)

Buts pour Lorient : Le Fée (15e), Yongwa (39e) et Dieng (89e)

Ce dimanche au Parc des Princes, le PSG recevait Lorient au Parc des Princes. Bien moribonds et rapidement réduits à 10, les hommes de Christophe Galtier ont subi la loi des Merlus.

Le PSG vit décidément une fin de saison chaotique. Malgré une belle avance en Ligue 1 et un 11e titre de champion de France à portée, le club de la capitale ne cesse de décevoir. Ce dimanche au Parc des Princes contre Lorient, Paris a montré un visage bien décevant. Les Merlus ont donné beaucoup de fil à retordre aux Franciliens, ouvrant logiquement le score par Enzo Le Fée. Pour ne rien arranger, Achraf Hakimi a été exclu dans la foulée. Malgré tout, le PSG est revenu au score grâce à un but assez invraisemblable de Kylian Mbappé, bien aidé par une erreur du portier lorientais. Loin de se laisser démonter, Lorient a remis un coup de collier pour reprendre l'avantage en fin de première période.

Malgré de meilleures intentions en seconde période, le PSG n'a pas su égaliser et s'est même fait cueillir à froid en fin de rencontre après un nouveau but de Bamba Dieng. Score finale 3 buts à 1 et des doutes plein la tête pour le PSG. L'OM pourrait revenir à 5 points en cas de succès ce dimanche soir contre Auxerre au Stade Vélodrome. En tout cas, devant un Parc des Princes silencieux en raison de la fermeture d'une de ses tribunes, Paris s'est offert une performance inquiétante alors que la saison n'est pas encore terminée.