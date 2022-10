PSG : Galtier a échoué, un journaliste lui envoie l'addition

Dans : PSG.

Par Eric Bethsy

Malgré la victoire dans le Classique (1-0) dimanche au Parc des Princes, le Paris Saint-Germain n’a pas impressionné face à l’Olympique de Marseille. Les Parisiens ont connu des temps faibles pendant la rencontre, notamment à cause de ses trois attaquants de nouveau passifs sur les phases défensives.

Le Paris Saint-Germain du tout début de saison a déjà disparu. Alors qu’ils surclassaient leurs adversaires les uns après les autres, les champions de France ont beaucoup plus de mal à faire la différence depuis quelques rencontres. Dernier exemple dimanche lors du Classique. Malgré la victoire, le club de la capitale a subi de gros temps faibles dans la rencontre. A tel point que le capitaine Marquinhos a reproché aux attaquants de ne pas suffisamment défendre.

Il est vrai que Lionel Messi, Neymar et Kylian Mbappé n’ont pas toujours été impliqués dans le travail sans ballon. Eux dont l’implication défensive était soulignée il y a encore quelques semaines. Pour le consultant Marc Libbra, force est de constater que la MNM a déjà zappé les consignes de l’entraîneur Christophe Galtier. « Ce que l'on a vu en début de saison, où tout le monde était concerné, où tout le monde travaillait ensemble, on ne le voit plus, a constaté le spécialiste d’Europe 1. Et là ce (dimanche) soir c'est encore flagrant. »

Galtier revient au point de départ

« On a trois joueurs devant qui n'en ont rien à faire, qui ne font pas de repli défensif et qui attendent clairement le ballon. Et Marquinhos qui demandent deux-trois fois à ses coéquipiers de revenir, ce n'est pas possible, a commenté l’ancien Marseillais. Mais ça nous montre qu'à Paris, malheureusement, j'ai envie de dire que rien n'a évolué par rapport à la saison passée : les trois de devant doivent faire l'exploit et les autres doivent se débrouiller comme ils peuvent. » L’état d’esprit irréprochable des stars n’aura pas duré très longtemps.