PSG : Mbappé est parfait, même Deschamps ne trouve rien à redire

Dans : PSG, Equipe de France.

Entraîneur pointilleux, Didier Deschamps apprécie quand ses joueurs font exactement ce qu’il attend d’eux.

Et quand ce n’est pas le cas, l’ancien entraîneur de l’OM ne mâche pas ses mots pour leur remonter les bretelles. Avec Kylian Mbappé, il semblerait que le boss des Bleus n’ait en revanche rien à redire. Devant les médias avant le match face à la Moldavie vendredi, le sélectionneur tricolore a effectivement couvert d’éloges l’attaquant parisien, en soulignant notamment sa capacité à garder ses nerfs malgré les nombreux coups qu’il reçoit durant les matchs. Mais que le natif de Bondy n’oublie jamais qu’il dépend des autres. Au cas où, Deschamps lui a rappelé…

« Kylian peut avoir des périodes plus difficiles où il a été amené à prendre un rouge par exemple. Mais il est comme il est, il s’inscrit dans un projet collectif même si de par le poste qu’il occupe, il est dépendent des autres. Son poste est mis en avant, mais ce n’est pas pour cela qu’il va changer sa façon de voir les autres. Je le répète, il s’inscrit dans un collectif où il dépend des autres comme tous les attaquants. On peut toujours s’améliorer. Je discute de tout avec Kylian comme avec les autres joueurs. De par ce qu’il est capable de faire sur le terrain, il est soumis à des chocs assez rugueux, mais il est prêt à ça. Pour l’instant, il ne manifeste pas de réactions disproportionnées, il a une bonne maîtrise de ces situations » a confié le sélectionneur tricolore, sous le charme de Kylian Mbappé, et qui comptera évidemment sur lui cette semaine face à la Moldavie puis l’Islande en matchs de qualification à l’Euro 2020.