PSG : Frustré, Meunier ose la comparaison Aurier-Dani Alves

Dans : PSG, Ligue 1.

Plutôt satisfait de son temps de jeu la saison dernière, le latéral droit Thomas Meunier a vu sa situation changer au Paris Saint-Germain.

Dès l’annonce de la signature de Daniel Alves cet été, le Belge a vite compris qu’il deviendrait la doublure de la recrue estivale. Confirmation en ce début de saison où le Brésilien a notamment été choisi pour affronter le Bayern Munich (3-0) en Ligue des Champions. Alors en tant que compétiteur, Meunier ne cache pas sa frustration. « Ben oui parce que l'on veut jouer tous les matchs. Que ce soit Gueugnon, Niort ou le Bayern Munich. Je veux être sur le terrain à chaque fois », a confié le Diable Rouge.

« Même dans des moments où je suis moins frais ou quoi que ce soit, l'envie est toujours là. Des fois, ronger son frein sur le banc, ce n'est pas toujours évident, a-t-il reconnu. Mais bon, c'est le football, je suis dans une équipe du top cinq mondial, où les doublures et les titulaires sont à peu près du même niveau. Il faut un peu de chance parfois. Voir les choix du coach. Je prends juste mon mal en patience parce que pour l'instant, je ne suis pas la priorité. Mais je ferai tout pour compliquer au maximum les choix. » En tout cas, Meunier pense en avoir les moyens, lui qui considère que Dani Alves n’est pas forcément au-dessus de son ancien concurrent Serge Aurier.

« Aurier et Alves se valent »

« Non, du tout. Pour moi, Serge et Dani se valent. Dani a l'expérience et un caractère de leader sur le terrain. Et puis voilà, quand on investit sur un joueur comme ça, on se doit de le mettre sur le terrain. Surtout quand les prestations sont bonnes, a expliqué le latéral de 26 ans. De mon côté, je prends mon mal en patience. Quand je joue, je fais ce que je peux, et je fais généralement de bons matchs. C'est aussi important vis-à-vis du staff technique car ils sont au courant qu'ils peuvent compter sur moi. Mais ça, ils le savaient déjà. » Au vu des performances de Dani Alves, Meunier a intérêt à se montrer très patient...