PSG : Fou du volant et menteur, Kimpembe pris en flagrant délit

Dans : PSG, Ligue 1.

Il n’y a heureusement pas d’exception pour les personnes qui possèdent des voitures de luxe, il faut respecter le code de la route.

C’est ce que Presnel Kimpembe n’a pas compris, et le défenseur du Paris Saint-Germain risque de le payer bien cher. Ce lundi, il a été épinglé par le Tribunal de Versailles pour plusieurs méfaits. Courant 2017, il a en effet été flashé à trois reprises pour des excès de vitesse entre son domicile et le centre d’entrainement du PSG, ainsi que le franchissement d’un feu rouge. Au moment des faits, il n’avait plus de points sur son permis de conduire, même si la conduite sans permis n’a pas été retenue, puisqu’il n’en avait pas encore été informé de manière officielle.

Mais pour le reste, Kimpembe s’est fait griller par la justice après avoir indiqué que sa tante conduisait sa Porsche ou son Audi à sa place. Une chose impossible comme le tribunal a pu le vérifier, puisque sa tante, qui habite à Lyon, travaillait près de chez elle au moment des faits, comme son employeur a pu le certifier. Résultat, le champion du monde récolte 3000 euros d’amende, et peut se voir poursuivi pour faux, rappelle Le Parisien. Cela l’emmènerait ainsi devant le tribunal correctionnel pour ce mensonge passible de poursuites selon la loi.