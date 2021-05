PSG : Florenzi out, un Français pour le remplacer ?

Dans : PSG.

Cet été, l’un des chantiers de Leonardo sera de renforcer le poste de latéral droit, où Alessandro Florenzi a globalement déçu.

Prêté par l’AS Roma, l’international italien avait tout de la bonne pioche. Plutôt performant lors de ses premières semaines au PSG, il a ensuite confirmé les craintes au sujet de son physique relativement fragile. Loin d’être l’assurance tout risque en défense lors des matchs de Ligue des Champions, Alessandro Florenzi ne devrait pas être conservé. De son côté, Colin Dagba a réalisé des progrès évidents mais demeure encore beaucoup trop juste pour prétendre à une place de titulaire au Paris Saint-Germain. Pour toutes ces raisons, Leonardo et Mauricio Pochettino recruteront au moins un joueur à ce poste la saison prochaine. Et France Football pense avoir trouvé la perle rare avec Nordi Mukiele, du RB Leipzig.

« Un joueur polyvalent, solide défensivement, propre balle au pied, en pleine évolution, formé en France et aux portes des Bleus ? Sur le papier, Nordi Mukiele coche quasiment toutes les cases du latéral idéal pour le Paris Saint-Germain. Dans le détail, il faut tout de même pointer quelques erreurs d'appréciation ou de concentration, moins régulières mais parfois coûteuses, qui font aussi partie de l'ADN du RB Leipzig, son équipe depuis trois saisons. L'ancien Montpelliérain est néanmoins devenu un joueur de haut niveau sous Julian Nageslmann, très actif au pressing, solide dans les duels et qui sait aussi se montrer disponible et amener le danger dans la surface adverse » avance le magazine, convaincu que Nordi Mukiele est le joueur qu’il faut au PSG à ce poste de latéral droit. A moindre coût, les pistes Ricardo Pereira (Port) et Gabriele Zappa (Cagliari) sont également glissées par France Football. C’est maintenant aux dirigeants du PSG de jouer et de suivre, ou non, les conseils glissés à l’approche du mercato…