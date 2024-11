Haaland contacté par le PSG, la presse anglaise confirme

Dans : PSG.

Par Claude Dautel

Tandis que Manchester City traverse un gros trou d'air en Premier League, les médias anglais affirment que le PSG s'est positionné pour Erling Haaland.

En s'inclinant samedi à Brighton (2-1), les Cityzens ont enchaîné une quatrième défaite consécutives toutes compétitions confondues, une grande première dans la légendaire carrière de Pep Guardiola. Au point même que certains se demandent si l'entraîneur espagnol prolongera vraiment son contrat avec le club anglais, lequel s'achève en juin prochain. Et ce lundi, c'est la situation du buteur de Manchester City, Erling Haaland, qui est également mis en doute du côté de l'Etihad. Lié jusqu'en 2027 avec City, l'attaquant norvégien pourrait partir l'été prochain après avoir tout gagné avec la formation anglaise, et c'est dans cette hypothèse que le nom du Paris Saint-Germain est évoqué ce lundi par le média spécialisé britannique Football365.com. En quête d'un buteur vraiment efficace, Luis Enrique pourrait finalement accepter de faire venir Haaland, qui est une star, mais sait rester dans le rang, ce que l'entraîneur du PSG souhaite avant tout.

Haaland peut régler les soucis du PSG

Tandis que les champions de France sont à la peine en Ligue des champions en raison d'une inefficacité incroyable, on l'a encore vu face à l'Atlético de Madrid, Erling Haaland pourrait pousser Nasser Al-Khelaifi et Luis Campos à investir sur le cyborg norvégien. « Le Real Madrid et le FC Barcelone ont été évoqués comme destinations possibles pour Haaland, mais en Espagne, on affirme que le PSG est un « plan B surprise » pour l'attaquant », précise Lewis Oldham, journaliste pour Football365 et Planet Sport. Forcément, compte tenu de l'efficacité d'Erling Haaland (16 buts en 15 matchs cette saison), le Paris Saint-Germain pourrait régler une bonne partie de ses problèmes en le faisant signer la saison prochaine.

Mais la concurrence fera rage et surtout la décision de l'attaquant de 24 ans va surtout dépendre de celle de Pep Guardiola. Si ce dernier choisit de prolonger avec Manchester City, alors il est probable que Haaland restera au moins une saison de plus chez les Sky Blues, et ne rejoindra donc pas le PSG ou un autre club. Mais si l'Espagnol fait ses valises, alors tout sera possible, y compris la possibilité que le buteur décide de tenter l'aventure parisienne, alors que sa valeur est estimée à 200 millions d'euros par le site spécialisé Transfermatk.

Avec une attaque composée de Barcola, Dembélé et Haaland, le PSG retrouverait clairement un certain standing qu'il n'a plus depuis le départ de Mbappé. Mais les dirigeants barcelonais et madrilènes auront aussi des arguments pour tenter de convaincre le Norvégien de signer s'il se met sur le marché des transferts. A Nasser Al-Khelaifi de faire l'offre qu'il faut, si toutefois le président qatari est réellement tenté par la signature de celui qui est une vraie star du football mondial. La politique anti bling bling montre ses limites cette année.