PSG : Fini les simulations, Mbappé a obligé Neymar à se reprendre

Dans : PSG, Ligue 1.

Complimenté pour ses performances et son état d’esprit, Neymar fait l’unanimité au Paris Saint-Germain.

Le meneur de jeu se comporte comme un véritable leader déterminé à mener son équipe vers les sommets. On est bien loin du joueur qui agaçait la planète football pendant la Coupe du monde 2018. En cause, ses simulations à répétition qui nuisaient à son rendement à et celui de la Seleção. Heureusement pour le PSG, le Brésilien s’est bien repris et a même bluffé Alain Roche dès l’après-Mondial.

« Cela s’est vu tout de suite dans son implication sur le terrain. Sa personnalité a évolué, on le voit moins simuler. Il ne se laisse plus tomber comme il pouvait le faire la saison dernière. Il se plaint aussi de moins en moins. Le changement saute aux yeux, a constaté l’ancien dirigeant du PSG dans Le Parisien. La Coupe du monde a été extrêmement négative pour lui. Même s’il prend toujours beaucoup de coups dans un match, les gens en avaient marre de ce côté-là de sa personnalité. Son comportement agaçait. »

Ses sources de motivation

Y compris dans son pays natal où certaines légendes l’avaient critiqué. « Pendant le Mondial, c’est la population du Brésil qui a commencé à en avoir marre. Des anciens grands joueurs brésiliens sont montés au créneau. Cela l’a forcément touché, a confié le consultant. C’est un garçon intelligent, il est très bien entouré. Il a senti qu’il y avait un souci et qu’il fallait changer. » Autre paramètre à prendre en compte, l’éclosion du Français Kylian Mbappé.

« Neymar est aussi revenu cet été pour jouer au côté d’un champion du monde ! Kylian Mbappé est un garçon que tout le monde apprécie, qui fait la Une de journaux américains. Cela a pu jouer, a souligné Alain Roche. Neymar est revenu avec l’ambition de prouver qu’il peut devenir le meilleur joueur du monde. » Rien d’impossible si l’ancien Barcelonais conserve ce sérieux et ce niveau d’implication.