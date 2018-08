PSG : Filipe Luis ? Paris a trouvé plus jeune et moins cher !

Dans : PSG, Mercato, Ligue 1, Bundesliga.

Le mercato du PSG s’accélère et dans les prochains jours, un latéral gauche pourrait poser ses valises dans la capitale française.

Filipe Luis est annoncé avec insistance au PSG, mais le Brésilien a 33 ans et coûte près de 15ME. L’état-major parisien explore donc d’autres pistes et selon les informations de la Cadena SER, l’une d’entre elles mène à Juan Bernat. Loin d’être un titulaire indiscutable au Bayern Munich, l’Espagnol de 25 ans a la cote en interne du côté de Paris, qui aurait déjà un deal avec le champion d’Allemagne en titre.

En effet, le Bayern et le PSG auraient trouvé un accord à hauteur de 14ME pour le transfert de Juan Bernat. Les négociations n'ont pas encore abouti en revanche avec le défenseur gauche. Et pour cause, Paris hésite encore et n’a pas définitivement tranché entre l’expérimenté Filipe Luis ou le jeune et prometteur Juan Bernat. Une chose est sûre : un jeu de chaises musicales va se mettre en place. Car si le PSG recrute le Brésilien de l’Atlético Madrid, les Colchoneros auraient jeté leur dévolu sur… Juan Bernat, pour le remplacer. En attendant, Layvin Kurzawa et Stanley Nsoki sont les deux seuls spécialistes du poste à disposition de Thomas Tuchel au PSG.