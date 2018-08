PSG : Filipe Luis à Paris, Cerezo fait un aveu qui en dit long

Dans : PSG, Mercato, Liga.

Annoncé du côté du Paris Saint-Germain durant ce marché des transferts, Filipe Luis a reçu un message ambigüe de la part du président de l’Atlético Madrid.

Avant le 31 août prochain, le club de la capitale française doit recruter un nouveau latéral gauche de renom pour concurrencer Layvin Kurzawa et combler le départ de Yuri Berchiche à Bilbao. Si plusieurs noms circulent ces derniers jours, la piste menant à Filipe Luis semble la plus concrète du côté de Paris. Mais alors que le prix de l'international brésilien, autour de 15 millions d'euros, est abordable, sachant que le joueur de 33 ans sera en fin de contrat en 2019, les Colchoneros ne se laisseront pourtant pas faire dans ce dossier. Et Enrique Cerezo espère bien faire valoir les intérêts de son club en conservant Filipe Luis dans le groupe de Diego Simeone, même s'il reconnait que c'est le Brésilien qui aura forcément le dernier mot.

« Filipe Luis est un grand joueur et une personne formidable. Nous essayons de le convaincre de ne pas partir, mais les joueurs jouent là où ils veulent. Nous voulons qu’il reste. Je suis optimiste et je pense qu’il va rester. Mais il faut attendre les prochaines heures », a lancé, dans l'émission Deportes Cuatro, le président de l’Atléti, pour qui les belles paroles n'ont pas beaucoup de valeur dans le football, par rapport à la volonté d'un joueur de changer de club.