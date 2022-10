PSG : Fiesta chez les Neymar, ça se termine à l'hôpital

Dans : PSG.

Par Adrien Barbet

Cette saison, Neymar est en pleine forme et régale avec le PSG et le Brésil. À l'occasion d'une rencontre internationale, marquée par la belle performance du Brésilien, le père de Neymar a organisé une fête entre amis. Mais la soirée ne s'est pas terminée comme prévu.

Ces dernières années, Neymar a souvent été critiqué pour son hygiène de vie et sa fâcheuse tendance à vouloir faire la fête après les matchs ou lors du carnaval de Rio. Mais cette saison, le joueur de 30 ans est bien décidé à redevenir le joueur qu'il était à Barcelone et se comporte de manière irréprochable, que ce soit sûr ou en dehors des terrains. Après le match Brésil-Tunisie qui s'est disputé au Parc des Princes le 27 septembre dernier, le clan de Neymar a décidé de faire une petite fête pour célébrer la victoire 5 buts à 1 de la Seleçao où l'attaquant du PSG a été brillant avec un but et deux passes décisives distribuées. Le père de Neymar a lui vécu une soirée moins satisfaisante avec un passage aux urgences suite à une chute dans un escalier.

Le père de Neymar termine à l'hôpital

Selon les informations du média brésilien Metropoles, Neymar Sr a été victime d'une grosse chute durant cette soirée festive. Celui qui gère la carrière de son fils écope d'une fracture des côtes et d'une belle entaille à la main. Heureusement plus de peur que de mal pour la famille Neymar qui s'est empressée d'aller à l'hôpital après cette chute dans les escaliers au domicile parisien de Neymar. Le joueur du PSG aura probablement envie de rendre hommage à son père lors de la troisième rencontre de Ligue des Champions où le club de la capitale se présente face au Benfica Lisbonne qui a comme les Parisiens, remporté ses deux premiers matchs européens. Le Brésilien est très attendu toute cette saison, même s'il se serait bien passé de cette petite frayeur heureusement sans gravité pour "Neymar Pai".