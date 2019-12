PSG : Fernandinho à Paris, Al-Khelaifi dit oui

Dans : PSG.

Fernandinho pourrait-il rejoindre le Paris Saint-Germain au prochain mercato estival ? Paris pense que oui, même si Manchester City veut prolonger le Brésilien.

C’est une tendance lourde lors des récents marchés des transferts, de plus en plus de joueurs préfèrent ne pas prolonger et être ainsi libres pour signer où ils le souhaitent en échange d’une bonne prime. Pour le PSG, cela a été le cas dans le bon sens avec Ander Herrera, parti libre de Manchester United, mais également dans le mauvais sens avec le départ d’Adrien Rabiot pour la Juventus. Cette fois, Leonardo et Nasser Al-Khelaifi seraient encore intéressés par un joueur de Manchester, mais de City. Fernandinho, c’est de lui qu’il s’agit, arrive en fin de contrat au sein du club entraîné par Pep Guardiola.

Fernandinho aura le choix au mercato

Une situation qui, selon le 10 sport, n’aurait pas échappé aux dirigeants du Paris Saint-Germain. Leonardo apprécie le profil du milieu de terrain international brésilien des Citizens, l’expérience du joueur de 34 ans pouvant être un plus dans l’effectif du PSG. Arrivé à Manchester City en 2013 en provenance de Donetsk pour 40ME, Fernandinho s’est vite fait une place essentielle dans le groupe de Pep Guardiola. Mais le coach espagnol n’a pas abdiqué concernant la prolongation de contrat de son joueur brésilien, et les Citizens ont les moyens financiers de tenir tête à Nasser Al-Khelaifi sur ce plan.